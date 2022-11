Scossa terremoto avvertita in diverse zone Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Una scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le 7 in varie zone dell'Umbria, così come in altre regioni dell'Italia centrale. Non si segnalano al momento danni.

L'Istituto nazionale di geofisica ha rilevato l'epicentro del sisma al largo della costa marchigiana-pesarese e ha avuto una magnitudo di 5.7. E' stata seguita da altre due scosse di 3.1 e 3.4 nella stessa zona marina di fronte alle Marche. (ANSA).