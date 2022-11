Riparte il premio giornalistico Raccontami l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 NOV - Con l'approvazione del Bando 2023, riparte il premio giornalistico internazionale Raccontami l'Umbria, giunto alla 13/a edizione. E' organizzato dalla Camera di Commercio dell'Umbria e dal 2009, anno della sua istituzione, racconta le storie, le tradizioni, la bellezza, il life-style della terra umbra.

Un progetto che nel corso degli anni - sottolinea la Camera di commercio - ha "mantenuto sempre alto il livello delle candidature. Senza perdere di vista le nuove leve del mestiere, attraverso la sezione dedicata ai servizi delle Scuole di giornalismo italiane".

"Questo è Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria che prende il via per una nuova edizione della quale in questi giorni abbiamo approvato il Bando" ha annunciato Paola Buonomo, responsabile dell'Area stampa, comunicazione e Urp della Camera di commercio dell'Umbria e coordinatrice del Premio. "Sulla spinta del gradimento che ci è sempre stato riconosciuto - ha aggiunto -, anche questa edizione del Premio, seguendo un format ormai collaudato, si articolerà nelle sezioni 'Turismo, ambiente e cultura', 'Umbria del gusto', 'Video', 'Scuole di giornalismo', con la possibilità per la Giuria di assegnare anche un Premio speciale".

"Raccontami l'Umbria - ha sostenuto il presidente della Camera di commercio Giorgio Mencaroni - ha effettivamente creato un nuovo, efficace e suggestivo format di comunicazione del territorio. Un progetto che, in termini di investimento di risorse, ha un ritorno di gran lunga superiore ai costi che sosteniamo. L'edizione appena conclusa è stata assolutamente superlativa. Mi auguro che il potenziale del nostro Premio venga colto anche da altre realtà istituzionali per farne una leva di promozione ancora più ampia, forte e penetrante dell'Umbria". Il concorso è riservato agli articoli e video che abbiano 'trattato le eccellenze artistico-culturali-ambientali e il sistema economico-produttivo di qualità della regione, contribuendo a dare visibilità in Italia e nel mondo all’Umbria e al suo territorio e a valorizzare le migliori produzioni del sistema d’impresa umbro'. Gli articoli e i video servizi possono essere prodotti individualmente o da un gruppo di lavoro. Ogni autore può concorrere con un massimo di due contributi. I termini per presentare le candidature scadono il 6 febbraio 2023. Le domande da quest’anno potranno essere inviate esclusivamente online, compilando un modulo di domanda sul sito dedicato www.umbria.camcom.it/premio-giornalistico-internazionale-raccontami-lumbria. Come sempre i vincitori verranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione, che si terrà a Perugia durante la 17/a edizione del Festival internazionale del giornalismo di Perugia (19 - 23 aprile 2023), "col quale si conferma l’ormai consolidata collaborazione".