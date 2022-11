Sir Perugia, buone condizioni per Leon

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - Non sono emerse criticità dai nuovi controlli cui è stato sottoposto il capitano della Sir Safety Susa Perugia Wilfredo Leon. Lo schiacciatore è costantemente monitorato dopo la brutta caduta durante la finale della Supercoppa di pallavolo fra Perugia e Lube Civitanova disputata a Cagliari.

La società ha fornito un aggiornamento con una nota a seguito di ulteriori esami. "Lo staff medico bianconero nella persona del responsabile medico dottor Sabatino comunica che il giocatore Wilfredo Leon prosegue ad essere in buone condizioni fisiche dopo il colpo subito alla testa nella finale di Supercoppa".

Il capitano della Sir, che "non ha palesato in questi giorni nessun sintomo post trauma", è stato sottoposto ieri sera ad una ulteriore tac di controllo a 72 ore dal trauma "che ha dato esito positivo e che, associata all'assenza di sintomatologie, conferma la buona fase di ripresa dell'atleta il quale proseguirà quindi il suo recupero programmato con lo staff tecnico e sanitario".

La Sir, capolista di Superlega a punteggio pieno, nel tardo pomeriggio di domenica affronterà al PalaBarton l'Allianz Milano. Coach Andrea Anastasi potrebbe concedere a Leon un turno di riposo. (ANSA).