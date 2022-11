Tesei, parte del Pnrr diventi un recovery fund energetico

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 03 NOV - "E' doveroso e anche possibile che parte del Pnrr diventi un recovery fund energetico. Non significa stravolgere nulla ma è una cosa che sicuramente oggi potrebbe essere molto importante": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenuta all'assemblea di Confindustria Umbria. Si tratta - ha ricordato - una delle cose "che chiediamo al Governo per affrontare questa nuova crisi". "Come anche - ha detto Tesei - un sostengo economico transitorio ma immediato alle imprese per far fronte al caro energia di questi mesi".

"Altre cose le faremo come Regione - ha annunciato la presidente umbra - perché non ci tiriamo mai indietro di fronte alle nostre responsabilità". Tra le altre, ha annunciato Tesei, "per il terzo anno consecutivo non aumenteremo le tasse regionali ed anche questo sforzo non è né scontato né banale".

