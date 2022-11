Ciclo di incontri con i sindaci sulle Comunità energetiche

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - Approfondire il tema delle Comunità energetiche rinnovabili, per comprendere le potenzialità e le opportunità per il territorio di quello che l'assessorato all'ambiente della Regione Umbria ha riconosciuto come uno "strumento strategico per la transizione ecologica". Ha questo scopo il ciclo d'incontri con i sindaci umbri, cinque al momento quelli in programma, organizzati a seguito di due tavoli tecnici istituti dalla Giunta regionale con Anci Umbria e con le associazioni rappresentative delle imprese, per rispondere alle specifiche esigenze dei territori.

L'iniziativa è stata presentata dall'assessore regionale all'ambiente, Roberto Morroni e dal presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini.

"Le Comunità energetiche - ha detto l'assessore - rappresentano sicuramente un modello di grande interesse per favorire la diffusione di forme di produzione di energia rinnovabile e credo che costituiscano anche una grande occasione per avviare un processo di democratizzazione, perché la produzione di energia avviene ad opera di chi usa l'energia e quindi cittadini, imprese e enti locali che diventano protagonisti di questo processo. È una opportunità alla quale noi guardiamo con grande interesse perché riveste una importanza cruciale nell'ambito di quello che è il processo più generale di transizione ecologica e quindi di incremento, anche sensibile, di forme di produzione di energie rinnovabili".

"Con Anci - ha proseguito - abbiamo imbastito un ciclo di incontri che vedranno coinvolti gli enti locali, perché vogliamo che i 92 Comuni dell'Umbria svolgano tutti un ruolo di vero protagonista in questo processo. Saranno l'occasione per rendere tutti consapevoli del significato delle Comunità energetiche rinnovabili, di quelle che sono le opportunità che questo modello porta con sé".

Gli incontri si svolgeranno il 7 novembre a Perugia, il 14 a Todi, il 16 a Foligno, il 28 a Gubbio, il 30 ad Amelia e il 12 dicembre a Terni.

"Noi dobbiamo tutelare le nostre realtà comunali, tenere alta la coesione sociale e garantire quei servizi che oggi a causa di questi rincari energetici rischiano di essere messi in discussione come anche la tenuta dei nostri bilanci", ha detto Toniaccini. (ANSA).