In Umbria nel 2021 messi all'asta 4.350 beni

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - In Umbria nel 2021 sono andati all'asta 4.350 beni, con una media di 362 aste al mese, dato che la colloca stabilmente al 13/o posto (invariata rispetto al 2019) come regione e rappresenta "un modesto" 3,45% sul totale nazionale. A tratteggiare la situazione è Francesco Marco Maiotti, componente del Comitato di listino e della Borsa immobiliare dell'Umbria.

È sempre la provincia di Perugia nel 2021 a mantenere "il non invidiabile record" del maggior numero di esecuzioni, 3.713 rispetto alle 637 di Terni, in base a quanto emerge da un comunicato della Camera di commercio dell'Umbria.

"Le aste immobiliari, ovviamente, possono rappresentare talora dei veri e propri affari per realizzare i quali - ricorda Maiotti - il mondo bancario mette a disposizione dei mutui specifici proprio per l'acquisto in asta. Fermo restando che per partecipare bisogna comunque disporre di una somma pari almeno al 20% del prezzo offerto, che viene ovviamente restituita in caso di mancata aggiudicazione".

A livello italiano preoccupa - viene sottolineato - la lentezza del sistema. (ANSA).