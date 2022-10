In una settimana acquistati 4 mila Pass Tpl Umbria-Unipg

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - Prosegue "con successo" la campagna abbonamenti Busitalia del Pass Tpl Umbria-Unipg, il nuovo abbonamento integrato dedicato agli studenti dell'Università degli Studi di Perugia iscritti all'anno accademico 2022-2023.

Più di quattromila, "ad appena una settimana dal lancio del nuovo abbonamento" sottolinea l'azienda di trasporto, gli studenti universitari che l'hanno già sottoscritto. Per Busitalia un dato che sottolinea "l'interesse e l'attenzione degli studenti per questa nuova opportunità di viaggio che promuove una mobilità ecosostenibile, sicura ed economicamente vantaggiosa".

Il nuovo abbonamento, frutto della collaborazione di Busitalia con Regione Umbria, Comune di Perugia, Università degli Studi e Minimetrò, è valido fino al 30 settembre 2023 e permette di viaggiare illimitatamente in tutta la Regione sui servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani (autobus, servizio ferroviario Sansepolcro - Perugia - Terni, Minimetrò e funicolare di Orvieto).

Il Pass Tpl Umbria-Unipg è in vendita alla tariffa di 60 euro ma - si legge ancora nella nota - il prezzo può essere azzerato utilizzando il bonus trasporti di pari importo.

Fino al 31 ottobre il pass può essere acquistato presso le 13 biglietterie Busitalia abilitate; da novembre sarà invece possibile esclusivamente attraverso il sistema digitale di Busitalia (portale web).

Maggiori dettagli e informazioni disponibili su www.fsbusitalia.it (ANSA).