Sfida social nella notte sui binari della stazione di Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 08 OTT - Stavano saltando sulla corda lungo i binari, alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, due ragazzi - intenti probabilmente in una delle "sfide" legate al mondo dei social - che si sono allontanati prima dell'arrivo di un treno, grazie all'intervento della polizia.

Gli agenti del commissariato di Assisi, intorno alle 23 di venerdì, sono intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione e sono riusciti ad individuare i due ragazzi che alla vista dei poliziotti sono fuggiti.

Dopo aver informato la polizia ferroviaria e il capotreno, gli agenti hanno perlustrato la zona alla ricerca dei due giovani, anche al fine di scongiurare eventuali incidenti.

Appurato che la linea ferroviaria era libera, si sono appostati lungo la banchina per consentire al treno di transitare in sicurezza.

Apparentemente inoffensive, le "sfide" o "challenge" - sottolinea la questura - mettono alla prova i giovani nelle situazioni più disparate e, spesso, pericolose per l'incolumità fisica. È il caso della "planking challenge" dove i ragazzi, prevalentemente minorenni, rischiano la propria vita per un selfie o un video che li ritrae in pericolosissimi contesti come strade, autostrade, tangenziali e binari ferroviari.

Non è poi così raro trovare, nelle varie piattaforme social, video di giovanissimi sostare sui binari per poi spostarsi il più tardi possibile. E' quello che hanno potuto constatare gli agenti del commissariato di Assisi.

La polizia di Stato, attraverso le proprie campagne di informazione e sensibilizzazione, tiene a precisare che i social non sono da ritenere pericolosi in sé ma è pericoloso l'uso distorto che se ne può fare.

Ecco alcuni consigli della polizia rivolti ai genitori: "Parlate ai ragazzi delle nuove sfide che girano in rete in modo che non ne subiscano il fascino; assicuratevi che abbiano consapevolezza dei rischi; monitorate la navigazione; se trovate in rete video riguardanti sfide pericolose, o inviti a partecipare a challenge, segnalateli subito alla polizia Postale anche online nel sito https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.commissariatodi ps.it&e=e7b68d7b&h=4e4e87a7&f=n&p=y (ANSA).