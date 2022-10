Cade dal tetto e muore ad Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 07 OTT - Un uomo di circa 70 anni è morto dopo essere caduto da un tetto nella zona di Assisi.

Secondo le prime informazioni, stava compiendo dei lavori in un'azienda agricola di famiglia. Sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare che constatare il decesso.

Sull'accaduto, come viene confermato all'ANSA, stanno compiendo accertamenti i carabinieri. (ANSA).