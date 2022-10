Più ricoveri e casi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 OTT - Più ricoverati Covid in Umbria, 148, 12 in più, e salgono a sette, da tre, i ricoverati nelle terapie intensive. In crescita anche i nuovi positivi, sopra a mille, 1.078, ma scende il tasso di positività dei test, al 24,9 per cento rispetto al 25,4 dello stesso giorno della scorsa settimana. Emerge dai dati della Regione.

I guariti sono stati 733 e si registra un nuovo morto per il virus. Gli attualmente positivi sono ora 6.648, 344 in più.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 4.316 tra tamponi e test antigenici. (ANSA).