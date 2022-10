Sindaca Assisi a Incontro Acli, donna in politica è una sfida

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - "Essere donna in politica è una sfida. È un settore dove noi donne vediamo viste come estranee".

Lo ha detto Stefania Proietti, sindaca di Assisi, durante l'ultima giornata dell'Incontro nazionale di studi delle Acli ad Assisi.

"Dopo sei anni, le bambine nelle scuole mi dicono che da grande vogliono fare la sindaca. Vuol dire che il nostro esempio è entrato nell'immaginario collettivo delle nuove generazioni.

C'è davvero un grande orizzonte per noi donne: possiamo portare il nostro carisma nella politica e nell'economia".

Sulla crisi energetica, Proietti ha sottolineato: "L'energia oggi è la chiave di volta per la pace nel mondo e per la giustizia sociale. Oggi occorre dare voce ai giovani che chiedono di intervenire sul clima: ci sono ragazzi che stanno facendo lo sciopero della fame per questa causa, ma nessuno ne parla". (ANSA).