Perugia e Terni pronte per Sharper, la notte dei ricercatori

(ANSA) - PERUGIA, 29 SET - L'edizione 2022 di Sharper - La Notte europea dei ricercatori si svolgerà a partire dalla mattinata di venerdì 30 settembre, a Perugia e a Terni, con un ampio programma di eventi di divulgazione scientifica. Frutto del contributo di docenti e ricercatori dell'Università degli Studi del capoluogo umbro.

A Perugia e a Terni sono in programma laboratori e spettacoli, visite live e virtuali, workshop, seminari e conferenze, dimostrazioni e open lab, esposizioni fisiche e mostre digitali, giochi e quiz. Un programma composito - spiega l'Ateneo in una nota -, multidisciplinare e multicanale che si ispira alle cinque missioni di Horizon Europe, il principale programma di finanziamento dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione, "relative alle sfide chiave per il futuro europeo e globale, sfide alle quali i ricercatori e le ricercatrici saranno chiamati ad avere un ruolo come mediatori consapevoli tra le comunità di cittadini: dall'adattamento climatico alla lotta contro il cancro passando per la salvaguardia dei mari e alla promozione delle città del futuro, sostenibili e smart, fino alla realizzazione di progetti di 'citizen science'".

L'intero programma aggiornato di Sharper - La Notte Europea dei Ricercatori è disponibile all'indirizzo: https://www.sharper-night.it. L'edizione 2022 è dedicata a Piero Angela, "amatissimo pioniere della divulgazione scientifica recentemente scomparso". (ANSA).