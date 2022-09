Il 16 ottobre riaperta curva nord stadio Curi Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - Sarà riaperta il 16 ottobre la curva nord dello stadio Renato Curi di Perugia dove sono stati svolti alcuni lavori di sistemazione. E' stato confermato in una conferenza stampa a palazzo dei Priori.

L'assessore allo sport Clara Pastorelli - è detto in una nota di Palazzo dei Priori - ha sottolineato "l'impegno profuso negli ultimi mesi, fondamentale per dare risposte alle esigenze dei numerosi impianti sportivi (circa 70) della città, partendo proprio dallo stadio, cuore del tifo biancorosso". "Solo sulla nord - ha detto parlando del Curi - è stato necessario stanziare risorse per circa un milione di euro per il completo rifacimento dei gradoni e delle strutture in acciaio, ottemperando così alla richiesta formulata un anno e mezzo fa dalla commissione per l'esercizio del pubblico spettacolo a seguito degli studi espletati sullo stadio. L'intervento è in corso di completamento e consentirà dal 16 ottobre di restituire ai tifosi una nord completamente nuova e con capienza al 100%". Riguardo alla sistemazione del piazzale interno alla curva, delle aree sottostanti e dei gradini delle scale di accesso al settore, l'assessore ha spiegato che gli interventi "proseguiranno, nei periodi di non utilizzo dello stadio per le partite fuori casa del Perugia calcio, fino a dicembre 2022".

Il sindaco Andrea Romizi, garantendo che "l'Amministrazione ha inteso operare per dare risposte concrete alle esigenze della città, ha spiegato che questi interventi di riqualificazione non sono alternativi all'ambizione di dotarsi di uno nuovo stadio".

"Su questa eventualità - ha detto - l'attenzione dell'Amministrazione resta massima e se dovessero arrivare novità concrete verranno prontamente comunicate nella massima trasparenza". (ANSA).