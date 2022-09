Tesei, Umbria è terra del vero modello umana sostenibilità

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 24 SET - "L'Umbria è la terra del vero modello dell'umana sostenibilità, un modello in cui vi sia una connessione sempre più forte tra uomo, ambiente, salute ed economia": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei che "con grande gioia" ha accolto Papa Francesco ad Assisi in occasione di The Economy of Francesco. "La comunità umbra è grata al Santo Padre per la nuova visita nella nostra regione e per la grande attenzione che ha rivolto nel suo discorso ai temi della sostenibilità" ha sototlineato in un messaggio su Facebook.

"La Regione - ha affermato ancora la presidente - crede e persegue il modello di umana sostenibilità e ha creduto anche in questa manifestazione che ha fatto incontrare pensieri e idee. A dimostrazione di ciò, per annullare le emissioni prodotte dall'evento, abbiamo lanciato un progetto, portato avanti con imprese illuminate, che amplierà e curerà il bosco dell'Eremo delle Carceri". (ANSA).