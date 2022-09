Polizia Perugia protagonista agli Avanti tutta Days

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - La Polizia di Stato è tra i protagonisti della decima edizione degli "Avanti Tutta Days", al Barton Park di Perugia. Centinaia di ragazzi, oltre a prendere parte alle numerose attività di intrattenimento e formazione in programma, hanno incontrato il questore Giuseppe Bellassai, la dirigente del Compartimento della Postale e delle comunicazioni Umbria Michela Sambuchi e il personale.

Presente anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Dopo il saluto del questore, il personale della polizia postale si è trattenuto con gli studenti degli istituti superiori Volta, Capitini, Alessi, Pieralli e Galilei di Perugia e delle scuole della provincia per parlare di cyberbullismo, cybercrime e tutela della privacy. Durante l'incontro-dibattito - del quale riferisce la Questura - i giovani si sono mostrati particolarmente interessati ed incuriositi alle tematiche affrontate dagli agenti.

"Importante" anche il momento di confronto, nato da alcune domande poste dai giovani e finalizzate a comprendere meglio l'attività svolta dai poliziotti e le modalità per poter prevenire e contrastare tali comportamenti.

"Quella di oggi - ha spiegato il questore Bellassai - rientra tra le molteplici iniziative promosse dalle associazioni che vivono e operano sul territorio e alle quali la Polizia di Stato, facendo ricorso alle competenze e alla professionalità delle sue specialità, partecipa con entusiasmo e interesse. È stato un importante momento di prevenzione, finalizzato non solo a una corretta informazione sulle tematiche della rete ma anche alla comprensione dei bisogni e dei segnali del disagio che spesso non vengono avvertiti da noi adulti. Sono convinto che soltanto il confronto diretto con i ragazzi sia la migliore forma possibile di prevenzione e il più duraturo investimento per la costruzione di una società più sicura".