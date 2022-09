Giunta Umbria rifinanzia il bonus natalità

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - La Regione Umbria, anche per il 2022 ha stabilito di rifinanziare l'intervento finalizzato a favorire la natalità attraverso l'erogazione di un contributo economico 'una tantum' a favore dei nuclei familiari residenti nel territorio, pari a 500 euro per ogni figlio nato. La Giunta ha quindi approvato un atto che stabilisce i requisiti per accedere al beneficio.

L'avviso regionale - si legge in una nota di Palazzo Donini - sarà emanato entro il mese di settembre e la domanda potrà essere presentata da parte di uno solo dei genitori o di chi ha comunque responsabilità o tutela sul nato.

I requisiti per partecipare all'avviso sono di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria da 5 anni continuativi; essere cittadino italiano; cittadino comunitario; cittadino extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permessi di soggiorno di durata inferiore a sei mesi; avere avuto uno o più figli nati nel periodo ricompreso tra il primo ottobre 2021 e il 30 settembre 2022; avere un Isee ordinario del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a 35.000 euro.

Saranno finanziati - specifica ancora la Regione - i richiedenti fino a concorrenza delle risorse economiche stanziate per il presente intervento sulla base di una graduatoria stilata per ordine di Isee (dal valore più basso al valore più alto). In caso di parità di Isee prevarrà il richiedente che ha presentato prima la domanda, tenuto conto dell'ordine temporale di presentazione della stessa.

Le domande per accedere potranno essere presentate a partire dal 28 settembre 2022 al 27 ottobre 2022, le informazioni per la presentazione delle stesse sono reperibili al link: https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi. (ANSA).