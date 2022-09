A Perugia secondo capitolo di "Drawing as concept"

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Inaugurato a Perugia il secondo capitolo della rassegna di mostre d'arte "Drawing as concept".

Lo spazio è sempre il centro Trebisonda, luogo che si conferma di grande ricerca nel panorama della contemporaneità. Saranno così visitabili fino al 12 ottobre i lavori artistici di Paolo Assenza, Peter Bartlett, Franca Bernardi, Arianna Bonamore, Anja Capocci, Lea Contestabile, Elfrida Gubbini, Clara Luiselli, Serenella Lupparelli, Giulia Manfredi, Saverio Mercati, Laura Palmieri, Diego Randazzo, Nicola Rotiroti, Dafne Tafuri, ScAle architects.

L'Associazione arti visive e Centro per l'arte contemporanea Trebisonda, con il patrocinio del Comune di Perugia, per l'anno in corso organizza infatti una rassegna di cinque mostre sotto il titolo generale di "Drawing as concept". Il tema analizzato fa riferimento alle modalità di intuizione, elaborazione e stesura iniziale dell'idea, delineando i percorsi attraverso i quali l'intuizione si manifesta. Le mostre vengono accompagnate di volta in volta da un testo a carattere generale sulla tematica, e per questo numero il catalogo (Freemocco edizioni) è corredato dai contributi di Maila Buglioni e Aldo Iori. "Pratiche differenti come il minimalismo, la land art, il graffitismo, la street art, l'installazione, la performance fino ai recenti linguaggi dei New media - scrive Maila Buglioni - denotano quanto la rappresentazione grafica prosegua ad essere la matrice generatrice dell'attività artistica". "Si disegna e da sempre" sottolinea invece Aldo Iori. "Segni in realistiche o astratte visioni - aggiunge -, linee geometriche, ghirigori, schizzi, elaborazioni tecniche e progettuali costellano l'universo umano: dal disegno più insignificante tracciato per caso da chiunque, come gli 'scarabocchi al telefono' cari alla psicanalisi, all'elaborato più sofisticato di un maestro". La mostra, ad ingresso libero, è visitabile il venerdì, sabato e domenica dalle ore 17.30 alle 19.30 o su appuntamento.

