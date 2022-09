Yuanfan Yang ha vinto il 32/o Concorso pianistico Casagrande

(ANSA) - PERUGIA, 18 SET - Yuanfan Yang (Gran Bretagna) ha vinto la 32/a edizione del Concorso pianistico internazionale Alessandro Casagrande di Terni, con una superba esibizione del Concerto n. 3 op. 9 in do minore per pianoforte e orchestra di L.V. Beethoven (scelto da tutti e tre i finalisti), con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal maestro Marco Boni.

A decretare la vittoria del pianista inglese la giuria presieduta da Carlo Guaitoli (Italia), costituita da Enrica Ciccarelli (Italia), Romain Descharmes (Francia), Yuka Imamine (Giappone), Piers Lane (Australia), Roland Pöntinen (Svezia), Jerome Rose (Usa).

Yuanfan Yang vince 20.000 euro offerti dalla Fondazione Casagrande e Fondazione Carit, insieme a un tour di concerti presso prestigiose istituzioni musicali in Italia e all'estero.

Ottomila euro vanno al secondo classificato, l'americano Samuel Gliklich, e 4.000 all'italiana Serena Valluzzi, terza classificata.

Questi invece i vincitori dei Premi speciali: Premio Adriana, Franco e Marina Casagrande per la migliore esecuzione di un brano di Alessandro Casagrande (2.000 euro) a Mayaka Nakagawa.

Premio Dario De Rosa per la migliore esecuzione della Sonata di L. van Beethoven (1.000 euro), a Serena Valluzzi. Premio Gianni Scarficcia al più giovane dei finalisti (1.000 euro), a Glicklich Samuel. Premio del pubblico per la Finale con Orchestra (1.500 euro), a Yuanfan Yang. (ANSA).