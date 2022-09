Verifiche Anas su ponti e viadotti umbri

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - Sono impegnati anche nel controllo dei ponti e viadotti umbri per verificare eventuali danni alle strutture provocati dal maltempo i tecnici dell'Anas che dal pomeriggio di giovedì proseguono ininterrottamente gli interventi per ripristinare la circolazione sulle strade colpite dall'eccezionale nubifragio che ha interessato l'Appennino umbro-marchigiano.

Durante la notte il personale - spiega l'Ente attraverso una nota - è anche intervenuto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine per liberare alcuni automobilisti che erano rimasti bloccati in tratti interessati da frane lungo la Flaminia.

Sempre nella serata tra giovedì e venerdì in Umbria è rimasta chiusa per alcune ore anche la E45 nella zona di Umbertide, a causa di fango e detriti sulla carreggiata. Gli interventi dei mezzi Anas - si legge ancora nel comunicato -hanno consentito di far riprendere il transito in sicurezza.

Umbra acque ha invece riferito che in alcune zone nel comune di Scheggia manca l'acqua a causa dell'interruzione di energia elettrica. E a causa dell'impercorribilità di alcune strade è impossibile raggiungere con le autobotti i serbatoi. L'azienda conta comunque di riattivare la fornitura nel giro di poco.

