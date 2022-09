Costruito in Umbria il primo autobus a idrogeno made in Italy

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - È costruito e progettato in Umbria il primo autobus a idrogeno completamente made in Italy. A produrlo è la Rampini Spa, una realtà imprenditoriale innovativa situata da ottant'anni in provincia di Perugia e che rappresenta un esempio d'eccellenza italiana.

La presentazione del nuovo veicolo, battezzato non a caso 'Hydron', totalmente alimentato a cella combustibile a idrogeno, si è svolta nel centro di produzione di Passignano sul Trasimeno. Hydron è un autobus a idrogeno lungo otto metri, il primo del suo genere realizzato in Italia, frutto del lavoro di studi e progettazione durato dieci anni del team Rampini.

E' un mezzo innovativo, l'unico in Europa capace di trasportare sino a 48 persone, in soli otto metri, con un'autonomia di 450 chilometri. "La gamma di prodotti che abbiamo presentato oggi - ha spiegato Fabio Magnoni, direttore generale di Rampini Spa - è il nostro orgoglio, frutto di investimenti in ricerca e innovazione e la testimonianza che l'industria italiana è viva ed è in grado di esprimere l'eccellenza".

Nella stessa occasione l'azienda ha svelato anche due nuovi modelli di bus a zero emissioni: Sixtron, un autobus urbano da sei metri che può trasportare fino a 31 passeggeri con un'autonomia pari a circa 250 chilometri e concepito per rispondere alle esigenze di trasporto nei piccoli centri storici ed Eltron, l'evoluzione del modello E80, il primo autobus elettrico costruito da Rampini con larghezza limitata, tre porte, una autonomia di oltre 300 chilometri. Tre modelli di autobus a impatto zero che hanno richiesto mesi di progettazione e messa a punto da parte del gruppo Rampini e che per l'azienda hanno significato un investimento in ricerca e sviluppo del 10% del fatturato.

Rampini è leader nel settore dei bus di piccole dimensioni a impatto zero ed è apprezzata anche all'estero: in Spagna, Francia, Germania, Austria e Grecia. La presentazione al pubblico del nuovo autobus a idrogeno e della gamma di autobus elettrici è prevista all'interno di Next Mobility Exhibition (12-14 ottobre 2022) il Salone della mobilità pubblica organizzato da Fiera Milano all'interno degli spazi di Fiera Milano Rho. (ANSA).