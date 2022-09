Bernini, grandi prospettive Umbria grazie a fondi Pnrr

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - "Credo che raramente sia capitato che parlamentari si siano occupati del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicato al proprio territorio come hanno fatto Fiammetta Modena e Raffaele Nevi. Ed è il motivo per cui noi, in questo momento, sappiamo che l'Umbria ha una grande prospettiva e un domani luminoso, per i fondi che saranno allocati, sia sulle infrastrutture immateriali (l'università, la formazione, la cultura) e, finalmente, su quelle materiali, la logistica e su ciò che deve rendere l'Umbria oltre che una meravigliosa regione, una regione meravigliosamente interconnessa": è quanto ha sottolineato a Perugia la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. Lo ha fatto a margine di un incontro elettorale a sostegno dei candidati alle prossime elezioni politiche.

Presenti anche il coordinatore regionale di FI e sindaco di Perugia, Andrea Romizi e l'onorevole Catia Polidori.

"E' da anni che ci vediamo ed è da anni che ci diciamo le stesse cose - ha detto Anna Maria Bernini - : l'Umbria è bellissima, i borghi sono meravigliosi, qui c'è l'alto artigianato artistico, qui c'è l'intelligenza delle mani, qui ci sono le piccole e medie imprese che fanno storia in Europa e nel mondo, mancano le infrastrutture. Da qualcosa di male, come la pandemia e la crisi, deve venire fuori qualcosa di molto buono, cioè un'Umbria più ricca di infrastrutture e quindi più ricca di prospettive di crescita. La nostra classe dirigente in Umbria sta lavorando benissimo e Forza Italia sarà sempre più protagonista in questa regione. Noi abbiamo la forza dei nostri 'già fatto', abbiamo la forza delle persone che hanno lavorato per tutti noi benissimo in questi anni. Io vi affido persone di altissimo livello, che hanno lavorato rendendo l'Umbria orgogliosa del loro lavoro, che hanno portato dei risultati importanti per tutti, indipendentemente da chi li ha votati".

