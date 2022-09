Bernini, voto a Calenda-Renzi è alla sinistra

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - "Calenda e Renzi sono sinistra e il voto che si dà a questo quarto polo o terzo polo, è un voto dato a sinistra o, peggio ancora, il voto di chi vuole portare in parlamento una piccola percentuale per ricattare la destra o la sinistra, a seconda di chi vince, facendo la differenza.

Ecco, non siamo noi": ad affermarlo la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, rispondendo a Perugia ai giornalisti. "Noi apparteniamo a due categorie di pensiero politico, oltre che umano, molto diverse" ha aggiunto nel capoluogo umbro a margine di un incontro elettorale a sostegno dei candidati del suo partito.

"Calenda sta a sinistra - ha detto Bernini -, ha votato provvedimenti in Europa che ci fanno molto male, tipo l'auto elettrica nel 2035 con tutto il comparto del automotive in via di distruzione. Questo fa bene alla Germania ma fa male all'Italia. Io non so se Calenda lavori per la Germania o per l'Italia. Noi lavoriamo per l'Italia. Calenda appartiene a quella sinistra che vuole aumentare le tasse, che vuole mettere la patrimoniale, che dice immigrati venite tutti tanto ci stiamo tutti e purtroppo non è così e dobbiamo combinare sicurezza con senso di umanità e di realtà".

"Vedete come la pensiamo diversamente - ha proseguito il presidente dei senatori di Forza Italia? - Poi sta a noi, alla nostra capacità di comunicare e di distinguere i nostri messaggi. Noi che siamo sempre stati coerenti a noi stessi e siamo sempre stati dalla stessa parte, la nostra, a differenza di altri che hanno ondeggiato cercando di andare in luoghi dove non stanno e a cui non appartengono". (ANSA).