Riprendono i lavori nella galleria Forca di Cerro

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - A partire da mercoledì 7 settembre riprenderanno i lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza della galleria Forca di Cerro, sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre, avviati da Anas per un investimento di circa 6 milioni di euro.

Gli interventi erano stati sospesi, come concordato con la Regione dell'Umbria e con i Comuni interessati, per agevolare le attività commerciali e turistiche del territorio durante il periodo estivo.

Per contenere i disagi al traffico, i lavori si svolgeranno con orario notturno tra le ore 21 e le 6 del giorno successivo, ad accezione delle notti di sabato, domenica e festivi.

Nell'orario di apertura del cantiere il traffico sarà deviato sull'itinerario alternativo. Nel dettaglio: per il traffico proveniente dalla Ss3 Flaminia e diretto a Norcia/Cascia è consigliata l'uscita allo svincolo Spoleto Nord, con immissione sulla strada regionale 395 e rientro sulla Ss685 in località Piedipaterno di Vallo di Nera; per il traffico proveniente dalla SS685 (Ascoli/Norcia/Cerreto) o dalla strada regionale 209 Valnerina (Ferentillo/Scheggino) e diretto sulla Ss3 Flaminia verso Spoleto/Terni o Foligno/Fano, l'uscita consigliata è in località Piedipaterno di Vallo di Nera, con percorrenza della strada regionale 395 e rientro sulla Flaminia allo svincolo di Spoleto Nord; per il traffico della Ss685 proveniente da San Giovanni di Baiano/Acquasparta e diretto a Norcia/Cascia è consigliata l'immissione sulla Ss3 Flaminia in direzione Spoleto con uscita allo svincolo di Spoleto Nord, percorrenza della strada regionale 395 e rientro sulla Ss685 in località Piedipaterno di Vallo di Nera. (ANSA).