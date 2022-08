La Bohème approda al festival Federico Cesi

(ANSA) - TREVI (PERUGIA), 29 AGO - La grande opera approda al festival Federico Cesi "Musica urbis". Giovedì primo settembre (ore 21,30) presso il teatro Clitunno di Trevi andrà in scena la "La Bohème, Scènes de la vie da Murger" con musiche di Giacomo Puccini e libretto di Giacosa & Illica. Diretto da Claudio Maria Micheli, in forma scenica è a cura di Linda Campanella, Matteo Peirone ed Emanuela Longo.

Prima dell'opera, al festival Federico Cesi "Musica Urbis" andrà in scena martedì 30 agosto "Il Grande rinascimento musicale", un concerto di musica per organo con Stefano Pellini che proporrà dei brani per organo nella cornice del chiostro di San Francesco a Trevi (ore 21,30). Titolare dell'organo monumentale dell'Abbazia di San Pietro di Modena, nonché dello storico organo cinquecentesco della Chiesa di Santa Maria delle Assi (al quale ha dedicato il cd "Organ music around Via Aemilia"), Pellini - spiegano gli organizzatori in una nota - ha tenuto più di settecento concerti in Italia e all'estero (Europa, Giappone, Usa).

Il giorno successivo, mercoledì 30 agosto, il chiostro (ore 21,30) ospiterà anche "Fiabe e marionette". Le pianiste Gemma Dibattista e Marilena Liso daranno vita a musiche di Debussy, Poulenc e Stravinsky. (ANSA).