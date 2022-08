Leggera risalita ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - Tornano leggermente a salire i ricoverati Covid in Umbria, ora 163, otto in più di mercoledì, mentre restano stabili, due, i posti occupati nelle terapie intensive e si registra un altro morto legato al virus, 2.061 dall'inizio della pandemia.

Nell'ultimo giorno sono emersi 354 nuovi casi e 424 guariti, con gli attualmente positivi in calo a 4.440, 71 in meno.

Sono stati analizzati 2.003 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 17,6 per cento, era 17,9 mercoledì e 19,8 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).