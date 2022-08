In Umbria centrodestra lima le candidature per le politiche

(ANSA) - PERUGIA, 18 AGO - Sembrano delinearsi le candidature in Umbria nel centrodestra, in vista del voto per le elezioni politiche del 25 settembre. Regione governata dal centrodestra che nella passata tornata elettorale si era aggiudicato tutti i collegi uninominali.

In attesa dell'ufficializzazione delle liste che saranno presentate il 22 agosto, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia stanno lavorando agli ultimi dettagli. I collegi uninominali di Camera e Senato al momento dovrebbero essere a favore di Forza Italia e Lega per la Camera e FdI al Senato, con l'azzurro Raffaele Nevi nel ternano, il segretario regionale del carroccio Lega Virginio Caparvi nel perugino e Francesco Zaffini al Senato per il partito di Giorgia Meloni.

Più incerte le candidature nel proporzionale. Per Forza Italia alla Camera in lizza Fiammetta Modena ma si starebbero valutando anche altre soluzioni.

Al Senato, dove comunque FI sembra non avere possibilità di eleggere un proprio candidato, potrebbe esserci l'assessore folignate Riccardo Meloni.

Nella Lega la partita sarebbe aperta per la candidatura alla Camera tra Valeria Alessandrini e Luca Briziarelli.

Per il proporzionale al Senato il partito di Matteo Salvini al momento non avrebbe ancora individuato un nome certo.

FdI invece conta di eleggere un suo rappresentante al proporzionale sia alla Camera sia al Senato. Emanuele Prisco pare che abbia il posto assicurato come capolista per Montecitorio, mentre per Palazzo Madama la matassa sembra più ingarbugliata. Marco Squarta, attuale presidente del Consiglio regionale avrebbe buone possibilità di strappare la candidatura, ma il posto umbro, secondo indiscrezioni, potrebbe andare anche a un rappresentante FdI di fuori regione. Sempre in chiave Fratelli d'Italia attenzione alla "variabile" Eleonora Pace, attuale consigliera regionale. A lei, nel proporzionale, potrebbe essere riservato il secondo posto in lista per la Camera che, in base al risultato del partito, la potrebbe portare in Parlamento. (ANSA).