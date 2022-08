Ascani, da Governo investimento più grande mai fatto su scuola

(ANSA) - PERUGIA, 18 AGO - "Per me è una grande soddisfazione vedere riconosciuti i frutti del lavoro svolto prima come viceministra all'Istruzione con delega 0-6 e edilizia, e poi come componente del Governo che ha portato avanti il più grande investimento mai fatto sullo 0-6. Soddisfazione doppia, poi, se il riconoscimento arriva, suo malgrado, dalla Lega, quel partito che invece ha contribuito a far cadere il governo Draghi, fermandone l'azione riformatrice": Anna Ascani, sottosegretaria al Mise e vicepresidente del Pd, commenta la pubblicazione delle graduatorie ministeriali che stanziano 30 milioni di euro per i nidi e le scuole dell'infanzia in Umbria. I fondi Pnrr - spiega in una nota - consentiranno di finanziare, su tutto il territorio nazionale, la realizzazione di nuovi spazi e la messa in sicurezza di quelli già esistenti, per un totale 2.190 interventi, 333 per le scuole dell'infanzia, 1857 per gli asili nido e poli dell'infanzia per la fascia di età 0-6.

"La pubblicazione delle graduatorie, arrivata alla fine di un iter trasparente e complesso - sottolinea ancora Ascani - ed è per noi un passo importantissimo, considerato quanto riteniamo cruciale l'investimento sull'educazione e l'istruzione di bambini e bambine sin dai primi anni di vita, come abbiamo scritto nel programma del Partito democratico". (ANSA).