Da ospedale Terni indagine su mobilità del personale

(ANSA) - TERNI, 16 AGO - L'Azienda ospedaliera di Terni avvierà nelle prossime settimane un'indagine che coinvolgerà buona parte del personale con l'obiettivo di analizzare la mobilità del percorso casa-lavoro dei propri professionisti.

Il questionario, con compilazione online, permetterà un'analisi "sufficientemente dettagliata" - spiega il Santa Maria - del flusso, identificando le maggiori criticità e frequenza di accesso confrontandole con le disponibilità attuali dei parcheggi all'interno della struttura. In particolare, la compilazione telematica riguarderà la raccolta di informazioni su tempistiche e modalità di spostamento del tragitto casa-lavoro, garantendo comunque la privacy richiesta.

I dati raccolti serviranno al mobility manager dell'Azienda, l'ingegner Gianluca Bandini, per l'analisi della situazione attuale da inserire ed integrare nell'ambito della mobilità sostenibile cittadina, con un confronto già iniziato con l'analoga figura territoriale.

"Gli obiettivi comuni - spiega Bandini - del miglioramento dell'inquinamento dell'aria, dell'incentivazione della mobilità sostenibile, l'introduzione di servizi per la mobilità innovativi, il miglioramento dell'offerta della mobilità attuale, sono alcuni degli aspetti che si cercherà di ottenere nel breve e medio termine". (ANSA).