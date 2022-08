Perde il controllo dell'auto sull'A2, morto un uomo

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - Un uomo di 56 anni Salvatore Grande, originario di Avola (Siracusa) e residente a Città della Pieve (Perugia), è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto sull'A2-Autostrada del Mediterraneo in direzione Nord tra gli svincoli di Campotenese e Mormanno, in provincia di Cosenza. Il cinquantaseienne, che viaggiava a bordo di un Alfa 156, per cause in corso d'accertamento da parte degli uomini della Polstrada di Frascineto, ha perso il controllo dell'autovettura che è finita fuori strada. Nell'impatto la vittima è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stato allertato l'elisoccorso che, però, a seguito della successiva constatazione del decesso da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto, non si è nemmeno alzato in volo. La salma dell'uomo è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Mormanno. (ANSA).