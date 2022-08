Lavori per 300 mila euro sulle strade dell'Eugubino-Gualdese

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - Lavori di manutenzione dei manti stradali per oltre 300 mila euro nel Comprensorio 2 Gubbio da parte della Provincia di Perugia.

L'amministrazione provinciale nelle settimane scorse ha portato a termine nell'area dell'Eugubino-Gualdese una serie di interventi di bitumatura, nei tratti stradali maggiormente deteriorati e usurati.

Con un finanziamento proveniente dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Decreto 49/2018), pari a 175.000 euro, sono stati asfaltati numerosi tratti, fra gli altri, sulla SP 239 di Valsorda, nel centro abitato di Valfabbrica, sulla Sp 240_7 di Casacastalda.

Un altro finanziamento, previsto dal Decreto Mit 123/20, pari a circa 130.000 euro, è invece stato impiegato per altri tratti.

Nello stesso comprensorio la Provincia di Perugia segnala l'intervento eseguito sulla Sr 219 Pian d'Assino in località Padule che è consistito nell'asportazione e nella stesura del nuovo manto su circa due chilometri di strada e nel rifacimento della nuova segnaletica orizzontale.

Si tratta di lavori finanziati con fondi regionali (Dgr 436/2018) pari a circa 96.000 euro, attesi da tempo e realizzati in contemporanea con gli interventi sulle rispettive infrastrutture svolti da Umbra Acque e Enel Distribuzione.

(ANSA).