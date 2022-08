Finanziamenti Pnrr per due plessi scolastici a Montefalco

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - Sono stati ammessi a finanziamento, a Montefalco, nell'ambito del Pnrr, interventi su due edifici scolastici. "Il totale dei finanziamenti ottenuti è pari a 650.644 euro che saranno impiegati per l'ampliamento funzionale di entrambi i plessi scolastici, con locali dedicati all'attività scolastica e alla refezione". È quanto fa sapere l'amministrazione comunale di Montefalco dopo che il ministero delle Infrastrutture ha comunicato che l'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha confermato l'ammissione a finanziamento di due progetti relativi all'asse "Futura, la scuola di domani".

Nello specifico, per la scuola Adele Costa Gnocchi è stato concesso un contributo di 433.644 euro che permetterà la realizzazione di un plesso scolastico più organizzato, dotato di spazi idonei per gli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria nel plesso che si trova nella frazione di Madonna della Stella.

Anche per le scuole del capoluogo è previsto, attraverso il contributo di 217mila euro, l'ampliamento funzionale per spazi adibiti alla refezione scolastica. "Quello dell'adeguamento delle scuole alle esigenze degli alunni è stato uno degli obiettivi principali di questa amministrazione", ricordano dal Comune, spiegando che "la soddisfazione va condivisa innanzitutto con l'Istituto comprensivo Melanzio-Parini, visto che in tempi brevi partiranno i lavori per i quali è stato concesso il contributo, e con tutte le famiglie dei bambini e ragazzi che frequentano i plessi scolastici di Montefalco, i quali potranno usufruire di nuovi spazi dedicati al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione". (ANSA).