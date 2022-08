A Ferragosto vertici Dap negli istituti penitenziari

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - "L'estate, come spesso accade, si dimostra il momento più critico dell'anno per gli istituti penitenziari. In questo 2022 è reso ancora più doloroso dal drammatico incremento dei suicidi: ciascun episodio interroga le nostre coscienze di uomini e di operatori del sistema penitenziario su quanto è stato fatto finora e su quanto sia ancora necessario fare. Per questo, insieme ai miei più stretti collaboratori, al Vice Capo, ai Direttori generali del Dap e ai Provveditori regionali abbiamo avvertito l'esigenza di visitare degli istituti penitenziari anche nel giorno di Ferragosto".

Così il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Carlo Renoldi, che lunedì 15 agosto, dopo aver partecipato al tradizionale Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, visiterà la Casa circondariale femminile e la Casa di reclusione di Roma Rebibbia.

Per quanto riguarda l'Umbria, il provveditore per la Toscana e l'Umbria Pierpaolo D'andria si recherà nel carcere di Terni.

"Vogliamo portare un segnale di vicinanza all'intera comunità penitenziaria - ha spiegato Renoldi - e ribadire riconoscenza al personale in servizio". (ANSA).