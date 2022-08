Toccano quota 2 mila umbri morti per il Covid

(ANSA) - PERUGIA, 09 AGO - Toccano quota 2 mila i residenti in Umbria morti per il Covid dall'inizio della pandemia. Nove segnalati nell'ultimo giorno secondo quanto riporta il sito della Regione.

Sempre nello stesso periodo sono emersi 722 nuovi casi e 1.428 guariti. Con gli attualmente positivi ora 15.804, 715 in meno.

Sono stati analizzati 4.343 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16,6 per cento (era il 21 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana).

I ricoverati negli ospedali sono 245, quattro in meno, con due posti occupati nelle terapie intensive, quattro in meno. (ANSA).