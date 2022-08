Temporale su Orvieto, turisti lasciano pozzo San Patrizio

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - Alcuni turisti hanno dovuto lasciare il pozzo di San Patrizio, a Orvieto, in seguito a un forte temporale che ha colpito la città. Tutto si è svolto nella massima calma e senza alcun problema per i visitatori.

Il seguito al temporale l'acqua ha cominciato a penetrare dall'imboccatura del pozzo, profondo una cinquantina di metri, che a quel punto è stato chiuso ai turisti. Le persone all'interno sono state fatte uscire dagli addetti di Sistema museo, la società che gestisce il sito turistico, anche perché nel frattempo era saltata la corrente. Sono poi intervenuti anche i vigili del fuoco per alcune verifiche.

Il temporale ha provocato allagamenti e diversi danni nel territorio orvietano. L'acqua ha anche danneggiato parte del selciato del corso principale della città. (ANSA).