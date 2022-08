Moto contro furgone, muore agente della polizia penitenziaria

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 04 AGO - Incidente stradale sulla Flaminia, tra Spoleto e Foligno, dove ha perso la vita Piero Alessandrelli, 49 anni, assistente capo della polizia penitenziaria. L'uomo, poco dopo le ore 23 di mercoledì, era in sella alla sua moto e stava facendo ritorno nella sua casa di Foligno, dopo aver staccato dal turno lavorativo nel carcere di Spoleto. In prossimità di un restringimento di carreggiata, per via di un cantiere, l'agente è finito contro un furgone che viaggiava in senso opposto di marcia ed è deceduto sul colpo.

I mezzi coinvolti nell'incidente e la salma sono ora a disposizione della procura di Spoleto, con il sostituto procuratore Vincenzo Ferrigno che ha disposto l'esame autoptico sul corpo di Alessandrelli. (ANSA).