Covid, 12 ricoveri in meno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 AGO - Si contano 12 ricoverati Covid in meno nell'ultimo giorno in Umbria: sono 241, secondo i dati della Regione aggiornati a giovedì 4 agosto, cinque dei quali (uno in meno), in terapia intensiva.

I nuovi contagi accertati sono 768, i guariti 1.136 e si registrano altri quattro morti, 1.985 in tutto: gli attualmente positivi scendono così a 17.966 (372 in meno).

Sono stati analizzati 3.669 tamponi (fra antigenici e molecolari) ed il tasso di positività scende al 20.93 ( era 23,53 mercoledì). (ANSA).