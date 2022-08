Bonus da 500 euro per i dipendenti alla Ceplast di Terni

(ANSA) - PERUGIA, 03 AGO - La famiglia Centinari ha erogato un bonus di 500 euro nella mensilità di luglio per tutti gli oltre cento dipendenti delle aziende di cui è titolare: Ceplast spa, 2C srl e Centroplast srl, di Terni "Abbiamo ritenuto - spiegano Marco e Stefano Centinari - che di fronte a una forte diminuzione del potere di acquisto delle famiglie fosse urgente e importante sostenere i nostri collaboratori che vivono ogni giorno al nostro fianco e contribuiscono al successo dell'azienda".

Fondato 50 anni fa da Rosildo Centinari, e oggi gestito dalla seconda generazione composta dai fratelli Marco e Stefano Centinari, il gruppo è specializzato nella produzione di imballaggi biodegradabili e compostabili per la grande distribuzione organizzata ed è tra i leader di settore nel mercato nazionale ed europeo.

Con 1,5 miliardi di sacchetti prodotti ogni anno tra shopper, rotoli ortofrutta e sacchi per la raccolta differenziata, il gruppo è tra i più grandi produttori italiani del segmento, il fatturato 2021 è di oltre 80 milioni di euro con investimenti già stabiliti volti ad incrementare occupazione e turnover.

Nel 2020, durante la pandemia, la Ceplast aveva donato all'ospedale Santa Maria di Terni un dispositivo trasportabile di biocontenimento per permette lo spostamento anche in ambulanza, di pazienti infetti da malattie altamente contagiose o di pazienti con deficit immunitario come protezione dall'ambiente esterno. (ANSA).