Ottavo centenario S.Francesco: parlamentari Lega, ddl subito

(ANSA) - PERUGIA, 02 AGO - "Informeremo i capigruppo della Lega alla Camera e alla Commissione competente circa l'importanza di porre urgentemente all'ordine del giorno la trattazione del disegno di legge n. 3580, recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi, documento già licenziato dal Senato".

L'intervento è dei parlamentari umbri della Lega, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Valeria Alessandrini, Luca Briziarelli, Simone Pillon, Stefano Lucidi. "Accogliamo e facciamo nostro l'appello lanciato dal Custode della Basilica Papale di San Francesco di Assisi e dal Custode di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola insieme al Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino - spiegano i parlamentari - affinché venga calendarizzata la votazione del ddl prima del termine di questa legislatura. Così che possa diventare legge, simbolicamente, prima del 4 ottobre festa del Santo Patrono, ed in previsione della celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi previsto per il 2026, il disegno di legge permetterebbe la costituzione entro pochi mesi del Comitato nazionale e l'avvio della progettazione delle attività culturali, mostre, iniziative di natura artistica ed eventi in grado di attirare visitatori da ogni parte del mondo, richiamando l'attenzione sulla figura e sul messaggio più profondo del Poverello. Un provvedimento che come Lega abbiamo contribuito a elaborare nell'ambito del dibattito al Senato e nelle Commissioni competenti, spinti dal senso di appartenenza alla terra di San Francesco e dalla condivisione dei valori universali di pace e giustizia nel mondo. Il nostro impegno non verrà meno proprio adesso che siamo giunti al termine di questo importante percorso. Ci faremo garanti presso i nostri capigruppo alla Camera e in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione - concludono i leghisti - affinché si arrivi in tempi brevi alla definitiva approvazione del documento". (ANSA).