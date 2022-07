Cucinelli, ridare dignità morale ed economica al lavoro

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 20 LUG - "La pandemia ci ha fatto riflettere. Abbiamo visto che a livello mondiale c'è tanta gente che dà le dimissioni pur non avendo un altro lavoro. Vuol dire che si è resa conto che certe condizioni non sono più sostenibili e bisogna ridare dignità morale ed economica al lavoro": lo ha sottolineato Brunello Cucinelli a margine del rilancio della Scuola di alto artigianato contemporaneo per le arti e i mestieri. L'imprenditore della moda ha commentato così anche le recenti discussioni sulla difficoltà di reperire lavoratori in alcuni settori.

"Non possiamo lavorare 14 ore al giorno - Cucinelli - ma otto e concentrati. Poi però dobbiamo andare a vivere la nostra vita familiare, umana, perché la mente ha bisogno di mangiare tutti i giorni e l'anima uguale. E allora bisogna promuovere questa dignità del lavoro". (ANSA).