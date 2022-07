Cucinelli, sempre più attuale valore artigianato di qualità

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 20 LUG - Vuole rilanciare l'incitamento ai ragazzi "a comprendere il giusto valore del lavoro manuale" di qualità Brunello Cucinelli che a Solomeo di Corciano ha fondato nel 2013 una Scuola di alto artigianato contemporaneo per le arti e i mestieri. E' ispirata - ha ricordato lui stesso - alle "idee di quei grandi visionari che furono Jahn Ruskin e William Morris e alla rivalutazione umanistica delle Arts and crafts".

Per la Scuola di Solomeo è stato realizzato un edificio dedicato che si affaccia sul paesaggio umbro. Sono stati inoltre destinati ad aule alcuni ambienti del castello che fino a qualche tempo priva ospitavano i laboratori dell'azienda.

"Fin da giovane ammiravo gli oggetti e le manifatture che il genio artigianale italiano rendeva unici, utili e bellissimi", ha sottolineato Cucinelli in una conferenza stampa presso la sua azienda per ricordare e promuovere ancora una volta il valore dell'artigianato di qualità. "Intuivo - ha aggiunto - dietro alle mani che laboriosamente plasmavano la materia un qualcosa di più grande che dettava loro l'azione, cioè quello spirito creativo che tutto il monde ci riconosce. Mi piacerebbe che per i nostri giovani italiani tutto questo tornasse a essere un valore importante del quale andare orgogliosi". (ANSA).