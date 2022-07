Ondata di caldo sull'Umbria, temperature oltre 40 gradi

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - Ondata di caldo sull'Umbria. A partire da giovedì le temperature previste dal Centro funzionale della Protezione civile regionale andranno ben oltre i 40 gradi nelle località di pianura e nelle vallate. Le minime invece non scenderanno sotto i 20 gradi. La tendenza viene confermata per almeno tutto il fine settimana.

Intanto anche nella giornata odierna le stazioni di rilevamento hanno registrato temperature comprese tra 34 e 38 gradi, fatta eccezione per le zone montane, dove il termometro si è fermato un paio di gradi sotto. Come nel caso di Norcia, dove sono stati rilevati 32 gradi.

Nelle principali città, a iniziare dai due capoluoghi, sono stati registrati valori prossimi ai 34 gradi a Perugia e 37,5 a Terni. Foligno, dopo un paio di giorni a 40 gradi, il termometro oggi ha segnato 36,6. Ma già da mercoledì torneranno a salire, per poi avvertire nettamente l'ondata di calore dal giorno successivo giovedì.

Caldo che si porta dietro un cielo azzurro su tutta la regione. Stando alle previsioni meteo, nelle prossime 48 ore il sole splenderà sull'Umbria. (ANSA).