Assegnati gli Oscar umbri di Coldiretti

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 14 LUG - C'è il pastore che ha resistito al terremoto e alleva pecore in alta quota e chi custodisce i semi di un antico pomodoro; chi da un'azienda boschiva punta sulla produzione di carbone di legna e chi valorizza legumi, farine e chianina made in Umbria con la vendita diretta; ma anche chi si dedica all'agricoltura sociale e chi ha dato vita ad un progetto di filiera solidale: sono i vincitori degli Oscar dell'agricoltura umbra "Riprendiamoci il Futuro", consegnati al teatro Cucinelli a Solomeo, nel corso di un'iniziativa organizzata da Coldiretti giovani impresa.

Realizzato in collaborazione con la famiglia Cucinelli, l'appuntamento ha avuto "Tutto il bello del made in Italy" come filo conduttore.

Alla presenza di 300 giovani agricoltori, sono state celebrate la capacità e la perizia delle imprese nel realizzare produzioni uniche e distintive, con l'obiettivo di evidenziare la connessione tra i diversi settori di eccellenza. Ma anche - spiega Coldiretti in una nota - si è riflettuto sulle strategie per incoraggiare l'imprenditoria giovanile, su quelle per tutelare la produzione nazionale, sui costi delle tensioni internazionali e dei cambiamenti climatici".

Tra i 40 partecipanti, si sono aggiudicati gli Oscar le aziende agricole Runci Anna di Cascia, categoria Custodi d'Italia, Rinaldi Marta di Mercatello di Marsciano, "Energie per il futuro e sostenibilità", Graziani Gianluca di Orvieto, "Campagna Amica", Alfio Serafini di San Giustino, "Impresa Digitale", per la categoria "Fare Filiera", premiato il Mercato contadino Perugia di Campagna Amica, mentre ad aggiudicarsi la categoria "Coltiviamo Solidarietà", è stata la società agricola il Germoglio di Gabriele Pandolfo di Gubbio.

Alla premiazione, sono intervenuti tra gli altri, Roberto Morroni, vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura, Michele Fioroni, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Maurizio Oliviero, rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Cristian Betti, vicepresidente della Provincia di Perugia e sindaco di Corciano, Riccardo Stefanelli, Ceo, e Michele Baiocco, facility manager della Brunello Cucinelli, Albano Agabiti e Mario Rossi presidente e direttore Coldiretti Umbria. (ANSA).