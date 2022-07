Ricciarelli nuovo segretario generale Provincia Terni

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - Paolo Ricciarelli è da lunedì il nuovo segretario generale della Provincia di Terni. Ricopre lo stesso ruolo al Comune di Foligno e arriva all'Ente in virtù della convenzione stipulata tra le due amministrazioni.

Sostituisce Francesco Grilli.

Laureato in legge con idoneità professionale di avvocato - è detto in un comunicato della Provincia, Ricciarelli ha svolto numerosi incarichi di segretario generale, sia fuori regione che in Umbria, dove ha prestato servizio in alcuni comuni della Valnerina prima di approdare al Comune di Spoleto e quindi a quello di Foligno dove tuttora svolge le funzioni di segretario generale.

"Inizio con entusiasmo questa nuova esperienza professionale in un ente prestigioso come la Provincia di Terni e spero di poter rispondere al meglio a tutte le esigenze e le necessità che di volta in volta si porranno", ha sottolineato il nuovo segretario in un comunicato della Provincia.

"Do il benvenuto al nuovo segretario generale al quale formulo i miei auguri di buon lavoro", le parole della presidente della Provincia, Laura Pernazza. "Sono certa - ha aggiunto - che si potrà operare in modo positivo e vantaggioso per l'amministrazione e, di conseguenza, per il territorio a cui fa riferimento la Provincia di Terni". (ANSA).