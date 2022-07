"Musica Urbis", oltre 130 musicisti sul palco a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 11 LUG - Un grande evento sinfonico-corale e due concerti che promuovono i giovani talenti. Sono questi i primi appuntamenti della 15/a edizione del Festival Federico Cesi "Musica Urbis", organizzato dall'Associazione Fabrica Harmonica ed in programma dal primo luglio al 4 settembre nelle città di Foligno, Trevi, Spello, Acquasparta, Terni, San Gemini, Montecastrilli.

Il primo appuntamento con la musica classica è quello previsto venerdì 15 luglio, alle 21,30, nell'Auditorium San Domenico a Foligno dove risuoneranno le note celebri dell'"Inno alla Gioia!", ultimo movimento della Sinfonia corale n. 9 op.

125 di Ludwig Van Beethoven per soli, coro e orchestra.

L'esecuzione porterà sul palco dell'Auditorium oltre 130 musicisti con tre formazioni corali, tutti diretti dal maestro Antonio Pantaneschi.

Martedì 12 e mercoledì 13 luglio, alle 21,30, prenderanno il via gli appuntamenti della musica sotto le stelle con "Prodigi", ad ingresso libero ed in programma nel Chiostro San Francesco di Trevi. Il primo concerto vedrà esibirsi Samuel Albertini (15 anni), chitarrista classico già vincitore di numerose competizioni nazionali, ed Angelo Di Febo (13 anni), virtuoso dell'organetto diatonico anch'egli pluripremiato e indicato come uno dei nuovi virtuosi dello strumento. Mercoledì 13, invece, si esibirà Greta Dari, pianista di soli 14 anni.

Nel fine settimana vi saranno due eventi finali ad ingresso libero del Musicampus '22, campus musicale per under 16 da sempre ospitato all'interno del Festival Federico Cesi.

Da lunedì 21 luglio fino al 4 settembre il Festival andrà avanti con una ricca programmazione quotidiana di concerti, seminari, conferenze, mostre: oltre 60 eventi, la maggioranza dei quali ad ingresso libero. Il Festival Federico Cesi ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi e dei Comuni che lo ospitano; ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. (ANSA).