Stefani, disabilità deve uscire dalla mera assistenza

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - "La disabilità deve uscire dall'ambito della mera assistenza. Un mondo che deve essere visto nella sua grandissima potenzialità e quindi bisogna valutare queste persone in virtù delle capacità e abilità che hanno, come tutti noi. L'importante è saper individuare i percorsi di valorizzazione": così il ministro per le Disabilità Erika Stefani a Spoleto, a margine della tavola rotonda dal titolo "L'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro".

Un confronto, al Complesso monumentale San Nicolò, organizzato in occasione della presentazione della campagna vincitrice del concorso "Socially Correct", bandito dall'Associazione "Paolo Ettorre - Socially Correct", rivolto a studenti che frequentano corsi nel settore della comunicazione. Stefani, parlando con l'ANSA, ha definito una "sfida" quella di vedere il mondo della disabilità come un mondo da valorizzare: "Ed è per questa ragione che abbiamo sostenuto e promosso come ministero questo concorso, per creare nuovi canali di comunicazione e nuovi messaggi e per stimolare quindi anche il mondo dell'impresa su questa nuova visione del mondo delle disabilità".

"Immagino in futuro - ha affermato il ministro - una azienda che quando va nel mercato per aumentare il proprio prestigio e accreditamento dica, faccio lavorare persone con disabilità e faccio progetti con loro. Vorremmo vedere questo mondo qui".

(ANSA).