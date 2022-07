Vescovo Assisi, Francesco mantiene la promessa

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 08 LUG - "Il Papa mantiene la sua promessa partecipando a 'Economy of Francesco' e quello che intende fare è un patto con i giovani per un'economia nuova": a dirlo è il vescovo di Assisi monsignor Domenico Sorrentino, in un video messaggio in occasione dell'annuncio della visita del Pontefice il prossimo 24 settembre. "Questa economia, così come è non va: troppi poveri, troppe diseguaglianze, troppe guerre e troppi problemi", ha aggiunto il presule.

"Il Vangelo ci dà l'ispirazione - ha sottolineato monsignor Sorrentino -, San Francesco è una grande scuola e lui, Papa Francesco, verrà per stringere questo patto e speriamo che vengano frutti belli per l'umanità. I giovani hanno non soltanto il futuro, ma il potere di sognare. C'è bisogno di chi immagini un mondo diverso - ha concluso monsignor Sorrentino - e non a caso il Pontefice ha voluto fare leva sui giovani". (ANSA).