Concerti fra le vigne con Sagrantino Experience

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - Torna per offrire, da luglio a novembre, occasioni di turismo esperienziale nei territori dell'associazione La Strada del Sagrantino in cui si producono vini di denominazione Montefalco Doc e Montefalco Docg: è "Sagrantino Experience" che per l'edizione 2022 propone una novità: il programma di 'Vigneªe', organizzato in collaborazione con il conservatorio "Francesco Morlacchi" di Perugia. Quattro appuntamenti nelle domeniche di luglio, in altrettante cantine coinvolte nell'evento.

"Collaboriamo con piacere - ha commentato il maestro Luigi Ciuffa, direttore del Conservatorio di Perugia - a questa iniziativa attraverso alcuni studenti. Le diverse formazioni musicali eseguiranno musiche di vario genere e autori durante i quattro appuntamenti previsti". La musica dal vivo, con l'esibizione di musicisti tra i filari delle vigne, accompagnerà degustazioni di vini in abbinamento a prodotti tipici e attività in cantina. Il primo appuntamento di 'Vigneªe' è domenica 10 luglio alla cantina Moretti Omero di Giano dell'Umbria dalle 17.30. Dopo la visita della struttura, inizierà il concerto del quartetto d'archi composto da Sayako Obori, Terukazu Komatsu (violini), Georgina Madalina Isopescu (viola) e Tommaso Bruschi (violoncello). Il costo è di 20 euro per gli adulti e 10 per gli under 18. La prenotazione obbligatoria: info@morettiomero.it; whatsapp o sms 331.5802280. La rassegna musicale ed enogastronomica propone ancora il 17 luglio l'evento alla cantina Antonelli di Montefalco con il concerto di flauto e chitarra, sassofono e percussioni in abbinamento alle degustazioni enologiche. Ci si sposta alla cantina Agricola Mevante di Bevagna domenica 24 per l'esibizione di SaxophoneEnsemble e la visita della struttura con degustazioni e si chiude 'Vigneªe' il 31 luglio da Scacciadiavoli a Montefalco con il Jazz Guitar Duo a fare da cornice alle attività in cantina.

Ma il contenitore di Sagrantino Experience propone tanto altro, con un ricco calendario di 22 weekend in cantine e frantoi, tra passeggiate, escursioni, aperitivi e pic-nic in vigna e iniziative. (ANSA).