Assegnati lavori per recupero abbazia di Sant'Eutizio

L'importo complessivo dei lavori a base d'appalto è di oltre 5 milioni e 321 mila euro, di cui un milione e 126 mila euro per la sicurezza e oltre 4 milioni per l'esecuzione dei lavori.

L'intervento rientra nell'ordinanza speciale del 15 luglio 2021 del commissario straordinario del Governo alla ricostruzione, Giovanni Legnini.

"Questa importante notizia - ha commenta mons. Renato Boccardo, vescovo di Spoleto Norcia - è un'iniezione di fiducia e di speranza per tutti. Ringrazio il commissario Legnini e la sua struttura, gli uffici regionali alla ricostruzione, tutti i progettisti, le imprese che hanno preso parte alla gara, gli uffici tecnici della Diocesi. Tutti sono stati fondamentali per giungere a questo atteso traguardo. Come ho avuto modo di ripetere più volte l'abbazia di Sant'Eutizio è un luogo importante sotto il profilo storico e artistico, ma soprattutto spirituale. Secondo la tradizione, infatti, è qui che il giovane Benedetto si è formato grazie ai monaci che vi dimoravano ed è da questa esperienza che poi ha tratto ispirazione per la redazione della sua Regola. Un ricostruzione quindi che si carica di simboli e di significati".

La chiesa dell'abbazia verrà recuperata dal punto di vista statico e funzionale. L'intervento si configura come una delle tre parti del più ampio progetto di recupero dell'intero complesso monumentale di Sant'Eutizio, che comprende anche il monastero e la rupe con il sovrastante campanile: il progetto per queste due ultime parti è in fase di approvazione. Il recupero della chiesa, però, si configura come primo atto essenziale per restituire alla comunità l'intero complesso.

