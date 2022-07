Pnrr: Giovannini, è solo la prima parte della partita

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - "C'è vita oltre il Pnrr, certo fondamentale, ma non fermiamoci a questo perché ci sono tante opportunità per progettazioni integrate". Il ministro Enrico Giovannini lo ha sottolineato a Perugia durante una tappa di "Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", il ciclo di incontri promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

"Il Pnrr, già in moto, è solo la prima fase della partita" ha commentato il ministro ricordando poi che ora "siamo entrati nella seconda parte".

Seconda parte che per Giovannini è rappresentata dai Fondi strutturali europei: "Bisogna parlarne adesso perché Regioni e Comuni devono decidere cosa farne ora. Bisogna fare attenzione a non ritrovarci con i tempi stretti".

E rivolgendosi agli amministratori presenti ha ricordato di "attivare subito il momento della coprogettazione dei territori per non arrivare tardi".

"Il Pnrr - ha aggiunto il ministro - è fatto di investimenti ma anche di riforme. Non guardiamo solo ai miliardi, è tutto il sistema che sta cambiando".

Un cambiamento "radicale" che sta provocando "una profonda trasformazione di mentalità" secondo Giovannini e che per questo "deve essere sposato da amministratori, imprese e soggetti attuatori". (ANSA).