Tesei, su aeroporto direzione presa è quella giusta

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - "La direzione presa è quella giusta e i dati in crescita continua ci stanno dando ragione, sia per le compagnie coinvolte che per le destinazioni e il traffico": la presidente della Regione Donatella Tesei ha parlato così dell'aeroporto dell'Umbria, in occasione della presentazione dei nuovi Ryanair. Ha parlato di risultati "straordinari" che stanno indirizzando anche ad una implementazione dei voli, soprattutto con la Germania.

"L'obiettivo della Regione attraverso l'Aeroporto - ha detto Tesei - è di crescere sempre di più e di offrire sempre maggiori frequenze e collegamenti con nuovi paesi e città in Europa, permettendo così la crescita economica e culturale dell'intero territorio".

"Ryanair - ha ancora affermato Tesei - è sicuramente una delle compagnie aeree più grandi al mondo e lo scalo dell'Umbria sta lavorando ad una più ampia e lunga collaborazione con la compagnia aerea per i prossimi anni". (ANSA).